Эксперты рассказали, какой будет ключевая ставка ЦБ к концу 2025 года

Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает, что к концу 2025 года ключевая ставка Банка России составит 18%. При этом в реальном выражении ставки будут оставаться высокими, несмотря на замедление инфляции. «Известия» выяснили, насколько реалистичен такой прогноз.

По словам доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Белянчиковой, ожидания, связанные с уменьшением ключевой ставки к концу года до 18%, выглядят вполне осуществимыми, поскольку на финансовом рынке страны сейчас действуют несколько сильных факторов, влияющих на ситуацию в противоположных направлениях. Как уточнила собеседница, ожидания высокой инфляции, низкий уровень безработицы, вероятность ослабления рубля и другие факторы способствуют росту цен. Однако прогнозируемое замедление экономического развития побуждает финансовый регулятор, по мере возможности, воздерживаться от дальнейшего повышения ключевой ставки, указала специалист.

В целом, прогноз, представленный Евразийским банком развития, выглядит достаточно обоснованным, отметил доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.

«Если взять такой прогнозный индикатор, как ставку ROISfix, то мы увидим схожую оценку. Участники российского денежного рынка также ожидают снижения ставок денежного рынка до 18,75% в конце года. В данном случае оценки ЕАБР и крупных игроков на денежном рынке по динамике и прогнозному уровню ключевой ставки близки», — подчеркнул эксперт.

По словам сотрудника лаборатории макроструктурного моделирования факультета экономических наук НИУ ВШЭ Григория Жирнова, ключевая ставка к концу года может упасть до 16%. Такое развитие событие можно будет ожидать в том случае, если регулятор на каждом оставшемся в году заседании будет снижать ставку на 1 п.п.