СМИ сообщили о готовности России к росту добычи нефти по решению ОПЕК+

Россия готова нарастить объемы добычи нефти в случае принятия соответствующего решения на заседании ОПЕК+ 6 июля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточнил источник, члены организации готовы обсудить увеличение добычи в августе. Россия будет искать решение, которое устроит всех, подчеркнул он. В материале агентства говорится о том, что Россия изначально была против увеличения добычи нефти в июле. В то же время Оман и Алжир выступали за сохранение прежних показателей. Однако в итоге ОПЕК+ все же принял решение о наращивании добычи.

Саудовская Аравия стремится увеличить свою долю на рынке, поэтому она настаивает на росте добычи, сообщает агентство. Государства, входящие в ОПЕК+, приняли решение в июле увеличить добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки. Это уже третье повышение такого объема с мая.

В ноябре 2023 года страны-экспортеры нефти добровольно сократили добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки и придерживались этого решения до декабря 2024 года, когда было принято решение постепенно отказаться от сокращения с апреля текущего года.

В связи с недавним обострением конфликта на Ближнем Востоке, которое произошло на прошлой неделе, цены на нефть начали стремительно расти. С начала месяца ее стоимость увеличилась примерно на 20%, превысив отметку в 76 долларов за баррель.