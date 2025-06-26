Экспорт редкоземельных магнитов из КНР в США обвалился почти до нуля

Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в США упал на 92%, что стало следствием торговой войны. Производители ищут альтернативных поставщиков, говорится в материале РИА Новости.

Как отмечается, редкоземельные элементы критически важны для авиастроения, автопрома, электроники и военной техники. Например, в истребителе F-35 используются сотни килограммов магнитов.

По данным Геологической службы США, 80% редкоземельных металлов импортируются, из них 70% — из Китая. Это привело к перебоям у производителей электромобилей, авиации, промышленной автоматизации и оборонки.

В США нет собственного производства редкоземельных магнитов, что ставит под угрозу все отрасли. В Европе и США создали рынок электромобилей, но производство компонентов освоили в Китае, который контролирует ключевые ресурсы. Пекин инвестирует в добычу РЗМ в Африке, Латинской Америке и Азии, а также ограничивает экспорт сырья для западных стран.

Россия обладает большими запасами редкоземельных металлов, но пока их перерабатывает только Ловозерский ГОК. Национальный проект «Новые материалы и химия» предполагает создание полного цикла переработки, включая разработку Томторского месторождения в Якутии.

Ситуация может стать окном возможностей для России, которая может выйти на мировой рынок редких металлов, считают собеседники, опрошенные агентством.