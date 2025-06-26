Россиянам предсказали рост безработицы

Во втором полугодии 2025 года россияне предпочтут снизить расходы и будут активнее копить. Об этом заявил аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Его процитировала «Газета.Ru».

Он полагает, что в указанный период ключевая ставка может опуститься до 14 процентов, однако монетарная политика не перестанет быть жесткой. Впрочем, снижение ставок благотворно скажется на оживлении потребительского и ипотечного кредитования. Это означает, что проявится более высокий спрос на жилье, автомобили и заграничную технику.

В то же время аналитик полагает, что экономика продолжит замедляться, а рынок труда — охлаждаться. Последнее означает, что безработица вырастет с 2,3 до 2,6 процента. Понизятся темпы роста заработных плат и уверенность граждан в будущих доходах.

Васильев констатировал, что даже если «ключ» дойдет до 14 процентов, кредиты для россиян останутся дорогими, а банковские вклады — предпочтительными.

Ранее профессор Александр Сафонов допустил, что уровень российской безработицы может быть существенно выше, чем предполагается, из-за странностей с подсчетом самозанятых. Он обратил внимание, что такой статус присвоен 13,5 миллиона человек, но у 52 процентов нет никакого дохода. Где эти граждане и чем они заняты, установить непросто.