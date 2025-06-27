В России формируется искусственный дефицит долларов

В России формируется искусственный ажиотаж вокруг наличных долларов.

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Об этом заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов, сообщает ИА DEITA.RU.

В интервью газете «Аргументы и факты» он отметил, что в настоящее время у российских банков есть все возможности для закупки значительных объемов так называемых «новых» долларов.

Такие операции вполне реализуемы благодаря инструментам, доступным в рамках параллельного импорта. Однако, по мнению эксперта, представители банковского сектора специально создают дефицит наличной валюты, чтобы повысить её стоимость.

Недостаток долларов, по словам Ордова, позволяет финансовым учреждениям увеличивать курс этих «новых» купюр — то есть банкнот, выпущенных после 2006 года с обновленным дизайном и усиленной защитой от подделок.

В результате такие банкноты, как утверждает специалист, приобретают необоснованно завышенную стоимость, одновременно обесценивая более старые долларовые купюры, выпущенные более 20 лет назад.

Учитывая искусственный дефицит валюты, эксперт призвал граждан как можно скорее приобретать доллары. По его словам, покупку «свежих» купюр можно даже забронировать заранее.