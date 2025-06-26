В России подешевели куриные яйца и сливочное масло

В период с 17 по 23 июня индекс потребительских цен в России составил 100,04%, с начала месяца - 100,12%, а с начала года - 103,68%, сообщили в Росстате.

Так, среди продовольственных товаров цены изменились на фруктово-ягодные консервы для детского питания (+1%), мороженую рыбу, черный чай и ржаной хлеб (+0,4%), сухие молочные смеси для детского питания, маргарин и обеды в столовой, кафе, закусочной, кроме столовой в организации (+0,3%), говядину, мясо кур, вареные колбасы, сардельки, сосиски, гречневую крупу, сметану, печенье и мягкие, твердые, полутвердые сыры (+0,2%), свинину, пастеризованное молоко, овощные консервы для детского питания, пшеничный хлеб и водку (+0,1%).

Стоимость плодоовощной продукции в среднем упала на 0,3%. Так, например, белокочанная капуста подешевела на 3,2%, картофель - на 2,2%, помидоры - на 2,1%, репчатый лук - на 1,5%, а бананы - на 0,8%. Вместе с тем выросла цена на морковь (+3,3%), огурцы (+2,8%), яблоки (+1,5%) и столовую свеклу (+0,7%).

Также на 2,4% подешевели куриные яйца, на 0,4% - сахар-песок, на 0,3% - рис, сливочное масло и макаронные изделия, на 0,2% - пшено, на 0,1% - полукопченые и варенокопченые колбасы.

Изменение стоимости фиксируется и среди непродовольственных товаров. Так, среди наблюдаемых медикаментов изменились цены: на лизобакт (+0,8%), валидол (+0,6%), левомеколь (+0,5%), ренгалин (+0,4%), трекрезан (+0,2%), пенталгин и нимесулид (+0,1%). При этом на 0,1% упали в цене метамизол натрия (анальгин отечественный), корвалол и активированный уголь.

В категории товаров первой необходимости изменения такие: пеленки для новорожденных подорожали на 0,8%, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, хозяйственное мыло, зубные щетки, пасты и детские подгузники - на 0,2%, туалетное мыло и стиральные порошки - на 0,1%. Туалетная бумага, гигиенические прокладки и спички, наоборот, подешевели на 0,1%.

Также выяснилось, что средняя стоимость проживания в гостиницах 2* выросла на 0,2%, а в гостиницах 4*-5* она снизилась на 0,5%. Путевки в дома отдыха, пансионаты и санатории стали дешевле на 0,1%.

На 0,1% подорожали тарифы на проезд в городском автобусе, а также плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов.