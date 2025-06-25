Россия увеличила на треть экспорт одного мучного изделия

С января по апрель 2025 года российские производители выпустили больше 500 тысяч тонн макаронных изделий. Об этом сообщило «Прайм» по ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.

По сравнению с прошлогодними показателями рост оценивается в три процента. Кроме того, удалось нарастить экспорт этого мучного изделия. В денежном выражении поставки увеличились на 32 процента, а в физическом — на 16 процентов.

В ведомстве подчеркнули, что наращивание объемов выпуска не только обеспечивает внутренние потребности страны, но и способствует росту поставок на внешний рынок. По словам исполнительного директора Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергея Немировского, почти 50 процентов в общем объеме занимает производство продукции из твердой пшеницы.

По данным Института народного-хозяйственного прогнозирования, в I квартале 2025 года на фоне восьмипроцентного падения продажи картофеля на пять процентов увеличилась реализация макарон. Экономисты выяснили, что покупательная способность россиян по отношению к картофелю рухнула на 45 процентов. Доступность вермишели увеличилась на 14 процентов.