Россиянам рассказали о преимуществах цифрового рубля

Каждый сможет отследить весь путь движения своих денежных средств, выполняя переводы при помощи цифрового рубля. Такое преимущество его использования назвала член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова, которую цитирует РИА Новости.

«Скорость и прозрачность — это главные аргументы в пользу введения электронного рубля», — сказала она, отметив, что поэтапное внедрение такой формы нацвалюты даст возможность привыкнуть к этому инструменту и оценить удобство его использования.

Ранее в среду Банк России сообщил, что крупнейшие отечественные кредитные организации должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями с 1 сентября 2026 года. В эти же сроки к работе с ними предстоит приступить компаниям с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Менее крупные банки и бизнес смогут сделать это год или два спустя, в зависимости от своих показателей, а торговые точки с выручкой менее пяти миллионов в год от обязанности по работе с цифровым рублем освободят.

Соответствующие предложения уже направлены регулятором в Госдуму. На прошлой неделе ускорить внедрение цифрового рубля призвал президент РФ Владимир Путин.