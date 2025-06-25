Крупнейший экспортер нефти столкнулся с обрушением доходов

В апреле 2025 года доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до минимального за почти четыре года уровня из-за снижения стоимости углеводорода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистическое ведомство королевства.

Оказалось, что выручка от продажи сырой нефти и нефтепродуктов упала до 16,5 миллиарда долларов. Это примерно на 21 процент меньше в годовом исчислении и на семь процентов меньше, чем в марте. Как отметило агентство, цены обрушились в апреле, а эталонная нефть марки Brent упала до четырехлетнего минимума после того, как президент США Дональд Трамп представил мировые торговые пошлины. Через несколько часов после этого решения ОПЕК+ шокировала трейдеров заявлением об ускорении добычи нефти. Таким образом, рынки получили двойной удар.

Между тем, подешевевший энергоноситель оказал дополнительное давление на финансы Саудовской Аравии, правительство которой продолжает тратить большие средства на программу наследного принца Мухаммеда бин Салмана Vision 2030, которая нацелена на модернизацию экономики.

Цены на нефть рухнули

В апреле 2025 года восемь стран ОПЕК+ превысили план добычи нефти на 475 тысяч баррелей в сутки. Главным «нарушителем» оказался Казахстан. Эта постсоветская республика нарушила установленную для нее квоту на 413 тысяч баррелей в сутки.