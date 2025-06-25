Крупнейшие банки России обяжут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем с 1 сентября 2026 года. Об этом в среду, 25 июня, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

В ЦБ добавили, что с этой же даты торговые компании будут обязаны открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей, а также обеспечить возможность оплаты товаров и услуг в цифровой форме.

— Новые сроки были определены после обсуждения деталей с участниками рынка и заинтересованными министерствами и ведомствами. Они учитывают время, необходимое банкам и торговым компаниям для настройки своих систем, — передает сайт ЦБ.

Закон о цифровом рубле подписал президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что он станет полноправной разновидностью действующей национальной валюты.