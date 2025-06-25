Концепция окончания «нефтяного века» подтвердилась

Фьючерсы на нефть марки Brent резко упали после того, как президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в силу «полного и окончательного» прекращения огня между Израилем и Ираном. Ранее рост цен на черное золото был не таким значительным, как предполагали аналитики, что указывает на резкое изменение «премии за войну» (рост цен на нефть из-за подобных конфликтов), пишет Reuters.

12-дневная израильская кампания против Ирана показала, что цены на нефть по-прежнему реагируют на геополитические риски, но изменения, как правило, нестабильны и кратковременны.