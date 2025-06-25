Неопределенность с пошлинами ухудшает настроение немецких экспортеров

Немецкие экспортеры в июне выразили более скептические ожидания, поскольку неопределенность в отношении возможных тарифов США продолжает влиять на их настрой. Об этом сообщает портал «Финансы Mail» со ссылкой на результаты опроса экономического института Ifo.

Как отмечается, в июне индекс ожиданий по экспорту от Ifo снизился до -3,9, тогда как в мае он составлял -3,0. Это свидетельствует об ухудшении перспектив экспорта для немецких компаний. По словам Клауса Вольрабе, руководителя опросов Ifo, угрозы тарифов со стороны США все еще актуальны. Соглашение между ЕС и США еще не достигнуто, отметил он.

В условиях сохраняющейся торговой напряженности между США и ЕС, вызванной разногласиями по тарифам, немецкие компании испытывают снижение интереса к экспорту. При этом переговоры между представителями ЕС и США не привели к какому-либо конкретному результату.

Ранее сообщалось ,что импорт Соединенными Штатами товаров из Евросоюза в апреле этого года продемонстрировал стабильность после того, как он резко вырос до рекордных показателей в марте на фоне новостей о введении пошлин США.