Финансисты оценили риск резкого ослабления рубля

На следующей неделе доллар, вероятнее всего, будет колебаться в районе 79-81 рубля, но оснований для резкого ослабления российской валюты нет. Об этом заявил генеральный директор GIS Mining Василий Гиря. Его процитировал «Лайф».

В числе факторов, которые будут влиять на динамику курсов, он назвал политику Банка России. Любые сигналы об уменьшении ключевой ставки будут рассматриваться как фактор, работающий на ослабление рубля. Кроме того, если цены на нефть не поднимутся выше отметки 70 долларов за баррель, то это тоже окажет давление на курс российской валюты.

На нефтяной фактор указал и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он напомнил, что нефть подешевела до тех уровней, на которых находилась до конфликта Ирана и Израиля. Это способствует укреплению рубля. По его словам, в июле рубль ждет более уверенное ослабление на фоне сокращения экспорта, роста импорта, предполагаемой корректировки бюджетного правила и ухода «ключа» ниже 20 процентов. Ориентиры на седьмой месяц года: доллар стоит около 85, евро — до 95, а юань — 11,5 рубля.

Руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров заявил, что ждет постепенного развития тренда на ослабление рубля и движения в сторону выше 85 в паре с долларом к осени. В свою очередь, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров считает, что с 1 июля доллар будет стоить 77–85, евро — 88–94, юань — 10,7–11,6 рубля.

Ранее глава департамента ДКП регулятора Андрей Ганган заявил, что значительное укрепление рубля стало результатом политики регулятора.