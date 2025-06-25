Минпромторг планирует продлить параллельный импорт

Минпромторг России рассматривает возможность продления действия механизма параллельного импорта до 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статс-секретаря и заместителя министра промышленности и торговли Романа Чекушова.

За период работы параллельный импорт доказал свою эффективность, отметили в пресс-службе министерства. При этом его ежемесячный объем последовательно снижался и сейчас составляет порядка $2 млрд в месяц, хотя на пике эта сумма была в три раза больше. Снижение связано с развитием российских производств необходимых товаров, а также поставок продукции из дружественных стран.

Механизм стал одним из ключевых инструментов адаптации российской экономики к санкционным ограничениям, заявил ведущий научный сотрудник Всероссийской академии внешней торговли Владимир Седалищев. В 2023 году объем параллельного импорта превысил $40 млрд, что подтверждает его значимость для внутреннего рынка. На сегодняшний день по этой схеме ввозятся товары более 200 брендов различных отраслей.

Старший преподаватель РЭУ имени Плеханова Анастасия Мельникова отмечает, что список периодически обновляется Минпромторгом и включает основные популярные бренды.

«Конечно, есть нишевый спрос на малоизвестные бренды, но в целом дефицита на рынке нет», — подчеркнула она.

Параллельный импорт особенно важен для фармацевтической отрасли, медицинской промышленности и станкостроения, где сложно быстро реализовать программу импортозамещения, отметило издание.

Аналитик агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко указывает, что механизм не смог обеспечить все потребности экономики. По ряду товарных категорий меры контроля недружественных стран делают параллельный импорт невозможным или чрезмерно повышают издержки. Кроме того, он сопряжен с потерей послепродажного обслуживания от производителя.

Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова считает продление необходимым для узких ниш, машин и оборудования, требующих регулярного обслуживания. Особенно это касается производства профессионального спортинвентаря и высокоточных медицинских инструментов.