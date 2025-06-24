Мировые цены на нефть упали до минимума с 11 июня

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года впервые с 11 июня упала ниже $67 за баррель на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) . Об этом пишет «Российская газета».

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По данным газеты, падение продолжалось практически весь день — в 01:30 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на ICE опустилась ниже отметки в $71 за баррель, что произошло впервые с 16 июня.

На 03:00 МСК, по данным биржи, была зафиксирована цена $68,29 за баррель — снижение на 4,46%. К 03:07 МСК падение замедлилось — фьючерс торговался на уровне $68,92 (-3,58%).

В 19:58 мск стоимость нефти снижалась на 5,29%, опустившись до $66,91 за баррель.

В 20:15 снижение замедлилось — фьючерс торговался на уровне $67,32 за баррель (-4,71%). При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года упал до $64,49 за баррель (-3,56%).

По словам экспертов, фьючерсы реагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран и Израиль согласовали прекращение огня.