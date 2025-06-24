В России заметно упало производство ключевого стройматериала

По итогам первых пяти месяцев 2025 года суммарные объемы производства цемента в России сократились на 8 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном снижении выпуска ключевого стройматериала в стране сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Союзцемента».

За отчетный период производство цемента упало до 21,5 миллиона тонн. Схожую динамику продемонстрировало и потребление этого стройматериала. В январе-мае показатель снизился на 7 процентов и составил 22,1 миллиона тонн. Таким образом, объемы потребления превысили выпуск на 600 тысяч тонн, уточнили в отраслевом объединении.

Сокращение выпуска и потребления в России фиксируются на фоне общего спада в строительной отрасли. Подобный расклад, согласно ожиданиям экспертов, сохранится на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе.

«Цементная отрасль будет соответствовать этим трендам», — резюмировали в «Союзцементе».

Объемы производства и потребления цемента в стране падают не первый месяц. С пиковым кризисом, полагают аналитики, строительная отрасль столкнется в 2025 году. Ожидать же постепенного восстановления спроса на этот стройматериал стоит не раньше 2027-го, утверждают эксперты. В ближайшие несколько лет негативная динамика сохранится на фоне ожидаемого сокращения темпов ввода нового жилья в стране и снижения реализации инфраструктурных проектов.