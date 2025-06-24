Эксперт сравнил состояние российской экономики с температурой 37 градусов у человека

Признаков рецессии в экономике нет, но есть плавное снижение темпов роста, причем – крайне неоднородное по отраслям. Эти слова руководителя департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрея Гангана выглядят как ответ на те алармистские оценки, что давали текущей ситуации участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), включая руководителей министерств и ведомств. Прежде всего, шуму наделала реплика главы Минэкономразвития Максима Решетникова: «Мы в общем уже, кажется, на грани перехода в рецессию».

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Как отметил Ганган, пока остается актуальным апрельский прогноз роста ВВП в 1-2%. По словам чиновника, страна находится «в некоем переломном моменте с точки зрения охлаждения экономической активности, разворота инфляционных трендов».

«Есть отрасли, где выпуск снижается, - заметил Ганган. – Черная металлургия, нефтегазовый сектор, отрасли гражданского машиностроения снижаются с уровней, которые были очень высокие в предыдущие годы. Есть некая коррекция с высокого роста. Но у нас есть много отраслей, в которых по-прежнему наблюдается ускоренный рост... Фармацевтика, производственное оборудование, химическая промышленность...»

-В целом оценка представителя ЦБ абсолютно адекватная, - рассуждает в беседе с «МК» ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. – Классическое определение рецессии – это снижение темпов роста ВВП два квартала подряд. Официальными данными за май-июнь мы пока не располагаем, они появятся только в начале июля. По итогам января-марта было 1,4%, в апреле добавилась 0,1%, итого за пять месяцев набралось 1,5%. Это слабый рост, но даже о таком, к примеру, Европа может только мечтать: в еврозоне показатель недотягивает до одного процента. В Соединенных Штатах он снизился в первом квартале на 0,3% в годовом выражении. Замедление экономик происходит по всему миру, и Россия – не исключение.

-Чем обусловлена наша ситуация?

-Совокупностью факторов. Во-первых, с начала года рубль укрепился к доллару чуть не на 20%, а импорт увеличился всего на 1,8%. За первые четыре месяца суммарные объёмы ввоза китайских легковых автомобилей сократились в 2,6 раза. Во-вторых, индикатор бизнес-климата Банка России, полученный на основе опроса 13 тысяч предприятий базовых отраслей промышленности, составил в июне 2,9 пункта после 4,8 пункта месяцем ранее. То есть, инвестиционная активность снижается. Да, рецессии нет, рост продолжается, но он утратил фронтальный характер. В промышленности он поддерживается в основном за счет ВПК, гражданские отрасли пребывают в стагнации. Мало где рост выпуска превышает 1%. Вместе с тем, замечу, что прошлогодние 4,3% в целом по экономике – явный перебор, и ощутимо некомфортное состояние. Это как температура 39-40 градусов у человека. Сейчас мы, образно говоря, находимся на уровне 37 с чем-то градусов, но до нормального значения еще не добрались.

Трех-пятилетние инвестиционные проекты начинают устойчиво окупаться лишь тогда, когда годовая инфляция уходит к 5-5,5%, а рыночные ставки – к 12-13%. Сегодня российская экономика отягощена последствиями санкционного давления и перекосом в сторону отраслей оборонного сектора. Инфляция хотя и снижается (годовая составила на прошлой неделе 9,6%), но тренд пока не очень устойчивый. Плюс, существенный инфляционный риск связан с повышением с 1 июля тарифов ЖКХ. Дополнительный проинфляционный эффект даст и ослабление рубля, однако говорить об этом достаточно сложно: большая часть прогнозов не учитывает валютную структуру платежей по импорту и экспорту. Доля рубля в оплате за экспорт составляет уже 52%. Спрос на валюту низкий, хотя он есть.

-Насколько велика роль в происходящем внешних обстоятельств, событий в геополитике и мировой экономике?

-Мировую экономику потряхивает достаточно сильно. Опять-таки, все сейчас пребывают в напряжении в связи с угрозой перекрытия Ираном Ормузского пролива. Насколько тогда подскочат цены на нефть? И как долго будут оставаться высокими? Естественно, это негативно отразится на темпах роста ВВП практически всех стран. Для России сложится двоякая ситуация: с одной стороны, дорогая нефть теоретически должна обеспечить дополнительные поступления в бюджет, с другой, спрос на основные экспортные товары РФ (прежде всего, энергоносители) сократится из-за замедления ведущих экономик.

-Каким образом можно подстегнуть экономический рост в России, и есть ли для этого условия?

-Ключевым моментом является стабилизация инфляционных трендов: они должны закрепиться на понижательной траектории. Только в этом случае у нас начнут оживать инвестиции. Повторяю, хотелось бы, чтобы соотношение показателя инфляции и рыночных ставок составляло 5-5,5% к 12-13%. Тогда инвестиционная активность может пойти в гору. Однако маловероятно, что Банк России опустит так резко ставку в текущем году. Оптимисты в экспертном сообществе прогнозируют 14-15% к концу года, исключая при этом внешние потрясения (такие как перекрытие Ормузского пролива), глобальные экономические шоки, которые породят дополнительный инфляционный скачок. Пессимисты не исключают повышения ставки до 22-23%. В обоих случаях рассчитывать на перелом в инвестиционной динамике не приходится. ЦБ прогнозирует рост инвестиций в пределах от 0 до 2%, Минэкономразвития – 1,7%.