Российская нефть резко подорожала на фоне конфликта Ирана и Израиля

Цена на российскую нефть Urals резко выросла до 68 американских долларов за баррель на фоне возможных последствий, связанных со вмешательством США в военное противостояние между Ираном и Израилем. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил РБК со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.

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Представитель иранской парламентской комиссии по национальной безопасности, бригадный генерал Эсмаил Коусари заявил, что Тегеран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива, который является частью важного для поставок нефти маршрута. Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что блокировка водоема Ираном приведет к значительной эскалации конфликта с Израилем и вызовет ответные действия со стороны Вашингтона.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов в этом контексте сообщил, что в случае роста цен на нефть Россия не будет тратить сверхдоходы, и все средства отправятся в резерв. Экономист Николай Кульбака в свою очередь спрогнозировал, что мировую экономику ждут «серьезные потрясения», если Ормузский пролив будет закрыт в течение нескольких месяцев.