Российской экономике спрогнозировали двукратное замедление роста
По итогам 2025 года российская экономика вырастет лишь на два процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный прогноз аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
В 2024 году рост ВВП РФ, согласно оценке Федеральной службы государственной статистики (Росстата), составил 4,3 процента. Таким образом, если прогноз ЕАБР сбудется, динамика в 2025-м замедлится более чем в два раза.
Предыдущая оценка аналитиков подразумевала рост российской экономики по итогам этого года в 2,4 процента. Эксперты понизили ее на 0,4 процентного пункта (п.п.). На пересмотр прогноза во многом повлияли слабые макроэкономические показатели, зафиксированные в первом квартале.
Кроме того, на ситуацию оказывает все большее давление высокая ключевая ставка, которая снижает деловую и инвестиционную активность на внутреннем рынке. В качестве еще одного барьера на пути развития национальной экономики аналитики назвали снижение экспортных потоков на фоне падения мирового спроса. На внутреннем же рынке спрос по-прежнему оставляет желать лучшего. В результате к настоящему времени со спадом столкнулось большинство отраслей, ориентированных на потребление. Дополнительным препятствием служит напряженная обстановка на рынке труда. Острая нехватка квалифицированных кадров по-прежнему остается серьезной проблемой для российской экономики, заключили эксперты.
Ранее схожий прогноз, предполагающий резкое замедление роста ВВП РФ, дал вице-премьер Александр Новак. По его оценке, темпы увеличения национального валового продукта по итогам этого года могут упасть до 2-2,5 процента. Замедлению динамики, уточнили в ЦБ, поспособствует в том числе снижение цен на ключевые экспортные товары РФ, включая нефть.