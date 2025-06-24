В Госдуме оценили прогноз об угрозе стагфляции

В ближайшее время в России продолжит снижаться ключевая ставка, и хотя пока нет уверенности, что она в этом году достигнет уровня 16-17%, все-таки это позволит выработать новые экономические решения. Так в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов прокомментировал сообщение об опасном приближении экономики к стагфляции.

В беседе с «Газетой.Ru» спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что российская экономика приближается к стагфляции — сочетанию падения спроса и роста цен. Он подчеркнул, что борьба с инфляцией привела к резкому замедлению деловой активности, так как при сегодняшней ключевой ставке невозможно думать о развитии. Однако Кирьянов предрек дальнейшее снижение ставки, подчеркнув, что затем последуют новые экономические решения.

«Не вполне согласен с тем, что у нас стагфляция или, не дай Бог, рецессия, — заявил он. – Конечно, в рамках ПМЭФ представители Российской Федерации были очень осторожны в своих прогнозах. Это тот самый минимум миниморум, которого точно достигнет экономика РФ. Думаю, наш рост будет не ниже 3,5-4%».

По его мнению, нет никаких сомнений, что ставка будет снижаться, но достигнет ли она 16-17% к концу года пока неясно. При этом в сложившихся условиях особенно важно делать акцент на поддержке предпринимателей, подчеркнул депутат. В том числе необходимо добиваться того, чтобы в условиях санкционного давления активнее происходило импортозамещение, а не антидемпинговые процедуры, заключил он.

Напомним, Титов также отмечал, что сегодня многие предприниматели стоят на грани закрытия или банкротства, а по данным недавнего опроса, около 60% бизнесменов заявили о снижении объемов своей деятельности. При этом, по его мнению, инфляция спроса в стране ослабевает, тогда как растет инфляция издержек — производители повышают цены из-за роста себестоимости, а не из-за перегрева потребительского рынка.