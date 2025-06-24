Одна страна ЕС выделит Украине новый пакет военной помощи

Власти Нидерландов приняли решение о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о сумме в размере 175 миллионов евро, заявил во вторник глава минобороны страны Рубен Брекелманс в соцсети Х.

В частности, как уточнил Брекелманс, сумма будет направлена на покупку радиолокационных систем и беспилотников. Он подчеркнул, что Нидерланды планируют выделить Киеву 100 дополнительных радаров для обнаружения дронов и транспортные средства для перевозки пострадавших. Также в данный пакет входят 80 миллионов евро на дополнительные беспилотники, добавил глава ведомства.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Япония предоставит Украине финансовую помощь в размере 3,3 миллиарда долларов. Эти средства будут получены за счет доходов от замороженных активов РФ, отметил он. Как уточнил Ермак, на полях саммита G7 вместе с президентом Владимиром Зеленским была проведена важная встреча с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

В конце апреля Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило решительный протест послу Японии в Москве Акире Муто в связи с намерением Токио использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины.