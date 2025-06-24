Названо число долларовых миллионеров, уехавших из России в 2025 году

Число долларовых миллионеров, уехавших из России в 2025 году, может составить 1,5 тысячи человек, следует из свежего отчета Henley & Partners совместно с New World Wealth. Это один из самых низких показателей за последние годы и заметный откат от пиковых значений, зафиксированных вскоре после начала российско-украинского военного конфликта. В 2022 году страну покинули 8,5 тысяч обеспеченных граждан (хотя тогда эксперты прогнозировали даже более резкий отток — до 15 тысяч человек).

В отчете отмечается, что Россия, как и большинство государств БРИКС, демонстрирует замедление оттока богатых людей. Китай, по прогнозу, потеряет 7,8 тысячи HNWI (то есть лиц, обладающих ликвидными активами на сумму от $1 млн, не включая основное жилье — FM), Индия — 3,5 тысячи, ЮАР — 250. При этом Индия и ЮАР начинают частично «отыгрывать» потери: часть капитала возвращается из Великобритании, куда раньше переехали местные состоятельные лица. Китай, несмотря на исход, сохраняет прирост числа миллионеров за счет бурного роста технологий в Шэньчжэне и Ханчжоу, а также развития индустрии развлечений. Бразилия — исключение из тренда: в этом году страну покинет 1,2 тысячи миллионеров, преимущественно в направлении США и Европы.

Исторический антирекорд

В 2025 году страну проживания сменят около 142 тысяч долларовых миллионеров. Наибольший чистый отток при этом ожидается в Великобритании — 16,5 тысячи человек. Это станет самым крупным исходом HNWI из одной страны за всё десятилетие, на протяжении которого Henley & Partners и New World Wealth наблюдают за глобальной миграцией частного капитала.

Эксперты объясняют волну релокаций чередой налоговых реформ, объявленных в 2024 году и вступивших в силу этой весной. Новое законодательство ужесточает налогообложение наследства, прироста капитала и деятельности иностранных трастов. В деловых кругах этот тренд окрестили «Wexit» — wealth exit. Богатые британцы переезжают туда, где мягче налоговый режим и комфортнее образ жизни: в Дубай, Монако, Мальту, Италию, Швейцарию и Португалию. Среди новых точек притяжения — Лиссабон, Милан, Лугано, Сент-Джулианс и афинская ривьера (прибрежная зона к югу от Афин, протянувшаяся вдоль побережья Саронического залива — FM ).

«2025 год знаменует собой переломный момент. Впервые за десятилетие наблюдений европейская страна занимает первое место по оттоку миллионеров. Это не просто реакция на изменения в налоговом законодательстве — это отражение всё более распространённого среди состоятельных людей восприятия, согласно которому большие возможности, свобода и стабильность находятся в других юрисдикциях. Последствия для инвестиционной привлекательности и экономической конкурентоспособности Европы и Великобритании в долгосрочной перспективе будут весьма значительны», — считает Йорг Штеффен, генеральный директор Henley & Partners.

Но не только Великобритания теряет состоятельных граждан. В 2025 году впервые ожидается чистый отток HNWI из ведущих стран ЕС: во Франции — 800 миллионеров, в Испании — 500, в Германии — 400. Даже более стабильные рынки — Швеция, Ирландия, Норвегия — фиксируют первые признаки утечки капитала.

Новый магнит

Среди основных бенефициаров этой тенденции — Швейцария, ожидаемый чистый прирост которой составит 3 тысячи миллионеров. Италия (+3,6 тысячи), Португалия (+1,4 тысячи) и Греция (+1,2 тысячи) также готовятся к рекордному притоку капитала — благодаря благоприятным налоговым режимам, высокому качеству жизни и действующим программам инвестиционной миграции. Южная Европа, как подчеркивают аналитики, становится не только зоной отдыха, но и устойчивым хабом частного капитала.

Малые европейские рынки также демонстрируют уверенный рост: Черногория (+150) показала самый высокий прирост числа миллионеров в мире за последнее десятилетие — +124%. На эту динамику повлияли программа получения гражданства через инвестиции (действовавшая с 2019 по 2022 год), низкий уровень налогообложения, выход к Адриатическому морю и перспективы вступления в ЕС. Мальта (+500) также показала прирост на уровне 87%, хотя на будущее страны может повлиять апрельское решение Европейского суда, поставившее под сомнение легитимность натурализации через инвестиции, отмечают в Henley & Partners. Латвия демонстрирует рост числа миллионеров на 70% в период с 2014 по 2024 год, а в 2025 году ожидается чистый приток еще 100 HNWI.

Лидеры притока

Объединённые Арабские Эмираты сохраняют статус глобального лидера по притоку долларовых миллионеров: ожидается, что в 2025 году туда переедут 9,8 тысячи богатых людей со всего мира. На втором месте — США (+7,5 тысячи), на третьем — Саудовская Аравия (+2,4 тысячи). Последняя — за счет возвращения обеспеченных граждан королевства, а также международных инвесторов, оседающих в Эр-Рияде и Джидде, говорится в обзоре.

Среди стран, усиливающих свои позиции, — Таиланд. Ожидается приток 450 HNWI, прежде всего из Китая, Вьетнама и Южной Кореи. По мнению аналитиков, Бангкок быстро укрепляет позиции в качестве новой безопасной гавани Юго-Восточной Азии и превращается в альтернативу Сингапуру, предлагая премиальный рынок недвижимости, развивающийся финсектор и международные школы. При этом такие традиционные направления, как Сингапур (+1,6 тысячи), Австралия (+1 тысяча), Канада (+1 тысяча) и Новая Зеландия (+150), наоборот, постепенно теряют привлекательность для предпринимателей: в 2025 году их ждут самые низкие показатели чистого притока.

Положительную динамику также покажет Гонконг, который начал активно восстанавливаться после политической турбулентности. По прогнозу аналитиков, он привлечёт 800 миллионеров, главным образом из материкового Китая. Япония — 600, благодаря стабильности и безопасности. Центральная Америка и Карибский регион тоже на подъеме: Коста-Рика получит 350 новых миллионеров, Панама — 300), Каймановы острова — 200.

Африканский континент также представлен в списке направлений с положительной динамикой: Марокко (+100), Маврикий (+100) и Сейшелы (+50) впервые входят в глобальный рейтинг принимающих стран по версии Henley & Partners. Там также ожидают, что несмотря на нестабильность на Ближнем Востоке, Израиль ожидает относительно умеренный отток богатых людей (–350), преимущественно в сторону США.