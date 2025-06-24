Цена Brent впервые за две недели опустилась ниже $67

Во вторник утром стоимость барреля марки Brent упала более чем на 4,7% и временно опускалась ниже $67 — такое значение наблюдается впервые с 11 июня. Данные об этом появились на лондонской бирже ICE.

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К 9:35 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на уровне $67,16. При этом фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе подешевели на 5,12% — до $65 за баррель.

В 09:40 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $67,71 за баррель (-4,16%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года снизился до $64,81 за баррель (-3,08%)

На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке в середине июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла почти до $80 за баррель. По данным торгов, стоимость сырья увеличилась на 4,18% и достигла отметки в 78,32 доллара.

12 июня цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе текущего года впервые примерно за два месяца превысила уровень в $70 за баррель. Стоимость сырья выросла на 5,41%, достигнув 70,20 доллара.