Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предложил «разбить» утверждение американских политиков о том, что Россия — это «страна-бензоколонка». Он считает, что у государства есть «сильная и развитая экономика», которая базируется на современном и технически продвинутом производстве. Также руководитель компании подчеркнул, что Россия стремится к максимальной независимости от внешних факторов и игроков, передает РБК.

По словам Чемезова, «это пренебрежение сколь отражает степень ненависти к России, столь же является хорошим стимулом». Впервые Россию сравнили со «страной-бензоколонкой» после начала конфликта на Украине в 2014 году. Это сравнение использовал сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телеканалу CNN. В 2015 году в интервью РБК Маккейн отметил, что администрация Барака Обамы, который также использовал это сравнение, была слишком мягкой в отношении России.

Чемезов считает, что отказ от экспорта сырья и товаров с низкой степенью переработки, которые служат основой для развития других государств, и создание собственных продуктов с высокой добавленной стоимостью — это стратегическая цель для экономики России.

По его словам, такой подход не подразумевает изоляцию от внешнего мира. Напротив, необходимо, чтобы продукция с высокой степенью переработки вышла на международный рынок и заняла свою нишу. У компании уже есть опыт в этой сфере, например, в области вооружений, авиационной техники, искусственного интеллекта и некоторых видов медицинских изделий, подчеркнул Чемезов.