Цены на газ в Европе обрушились

Биржевая стоимость газа в Европе утром во вторник снижается на 10%, примерно до 433 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В начале торгов на бирже в 9:00 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на индекс TTF, который является крупнейшим европейским хабом и расположен в Нидерландах, составила 436,9 доллара за тысячу кубометров. Это на 9,3% ниже, чем расчетная цена предыдущего дня — 481,7 доллара за тысячу кубометров.

К 9:04 по московскому времени стоимость фьючерсов снизилась до 432,6 доллара за тысячу кубометров, что на 10,2% ниже расчетной цены предыдущего дня. В середине февраля стоимость газа на бирже в Европе достигла рекордных показателей за два года, превысив отметку в 630 долларов за тысячу кубометров.

В прошлом году средняя стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% меньше, чем в предыдущем году. В 2021–2022 годах цены на газ были значительно выше. Такого устойчивого роста цен не наблюдалось за все время существования газовых хабов в Европе, начиная с 1996 года. В начале весны 2022 года котировки достигли исторического максимума в 3892 доллара за тысячу кубометров.