В ЦБ оценили состояние российской экономики

В российской экономике не наблюдается рецессии, однако темпы роста начали снижаться. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган во время встречи с бизнесом в Новосибирске, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, экономика постепенно выходит из состояния перегрева, что отражается на показателях. Он подчеркнул, что происходит именно замедление роста, а не спад, как утверждают некоторые эксперты.

Ганган также отметил, что в разных отраслях ситуация складывается по-разному. В отдельных секторах, таких как черная металлургия, нефтегаз и гражданское машиностроение, выпуск продукции снижается. Однако это происходит после продолжительного периода высоких показателей и связано с естественной коррекцией.

В то же время ряд направлений продолжает демонстрировать рост. В числе активно развивающихся отраслей он назвал фармацевтику, производство оборудования и химическую промышленность.

Представитель ЦБ добавил, что карта бизнес-климата помогает лучше понимать текущие процессы и реагировать на них в условиях меняющихся инфляционных трендов.

ЦБ также рассчитывает, что инфляция в 2026 году достигнет уровня около 4% и останется стабильной в последующем. По предварительной оценке, ключевая ставка может находиться в пределах 13–14% в следующем году. Обновлённый прогноз будет представлен в июле, заключил Ганган.