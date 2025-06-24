В России отложили запуск прямых авиарейсов с Саудовской Аравией

Запуск прямых рейсов между Россией и Саудовской Аравией отложен из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказал в интервью ТАСС на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

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Кондратьев отметил, что в Саудовской Аравией готовы приступить к запуску авиасообщения. В связи с этим сейчас готовится повторная заявка для открытия прямых рейсов. Однако он охарактеризовал обстановку на Ближнем Востоке как сложную.

"Все зависит от многих факторов: от стабилизации ситуации, от тех бортов, которыми обладает авиакомпания", – подчеркнул директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ.

Ранее Россия и Венесуэла договорились увеличить количество прямых регулярных авиарейсов. В Договоре о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между странами, который подписали Владимир Путин и венесуэльский лидер Николас Мадуро, сказано, что данная мера необходима для развития культурно-гуманитарных, туристических и частных обменов.