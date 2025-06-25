Эксперты оценили риски блокировки Ормузского пролива для Китая

Потенциальное закрытие Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Аравийским морем, может привести к существенным перебоям на мировых рынках, пишет Washington Post.

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Аналитики полагают, что введение полной блокады невелико из-за зависимости Ирана от этого маршрута и возможной военной ситуации США, передает Washington Post.

При этом эксперты отмечают, что нынешний конфликт в отношениях требует внимания к масштабному влиянию стандартных мер по поставкам энергоресурсов.

Глава китайского газового исследования компании Rystad Вэй Сюн отметил, что рост интенсивности на Востоке вызывает серьезность последствий возможной блокады Ормузского пролива. По его словам, если этот маршрут будет заблокирован, в Китае может возникнуть дефицит сжиженного природного газа, который ранее был переконтрактован.

На фоне текущей нестабильности в Персидском заливе торговая война между США и Китаем уже привела к остановке экспорта СПГ из США в Китай, что перечеркнуло быстрый рост объемов поставок между двумя вариантами. В долгосрочной перспективе Пекин рассчитывает, что газ будет играть роль переходного топлива между экономическими резервами и постуглеродными источниками энергии, считают аналитики.

Китай также заинтересован в усилении энергетического сотрудничества со странами Европы, особенно на фоне Вашингтона, ослабляющего связи между Пекином и Москвой. В этом контексте увеличение проекта газопровода может укрепить двусторонние отношения.

Вместе с тем, аналитики показывают, что даже при выполнении соглашения о строительстве уйдет не менее пяти лет, а заметное изменение наблюдается по цене газа, объемам инвестиций и нежеланию России обеспечить китайскую долю собственности в проекте. Эти разногласия свидетельствуют о сохранении недоверия между двумя вариантами, несмотря на декларируемое лидерами «безграничное» партнерство.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самым страшным сценарием станет, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ.