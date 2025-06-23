Эксперты оценили перспективы строительства Россией АЭС в Казахстане

Казахстан рассмотрел предложения от Китая, Франции и Южной Кореи, но выбрал российский «Росатом» для проекта по строительству атомной станции на территории страны. Что даст Астане и Москве этот контракт, разбирался «Царьград».

Ранее в Казахстане была определена площадка под строительство новой АЭС в районе поселка Улькен в Алма-Атинской области. А в 2023 году гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подписал пятилетнюю программу технического сотрудничества с Казахстаном. При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что страна нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии, чтобы «удовлетворить быстро растущие потребности экономики».

Казахстанская комиссия рассмотрела предложения по строительству АЭС от Китая, Франции, Южной Кореи и России, выбрав в итоге «Росатом». При этом председатель Агентства по атомной энергии республики Алмасадам Саткалиев особо отметил, что «риски зависимости от России в вопросах атомных технологий минимальны - практически отсутствуют».

«Все это закреплено в контракте... Формула взаимодействия проста: пришли, построили, обучили и ушли», - цитирует слова Саткалиева «Царьград».

По данным издания, Россия также готова выделить Казахстану тридцатилетний заем под 1% годовых на строительство АЭС стоимостью 11-12 миллиардов долларов.

По словам политолога, эксперта Института стран СНГ Ивана Скорикова, цель таких действий Москвы – «задержать в своей геополитической орбите союзный Казахстан» и такая тенденция характерна для всех постсоветских республик.

«Москва вкладывается, строит им инфраструктуру, часто прощает долги, и все это подается как сохранение российского присутствия в регионе, развитие интеграции. Логика таких взаимоотношений идет от непреодоленного комплекса советских времен, когда СССР был своего рода «империей наоборот», когда центр вкладывался в окраины, подтягивал их к более высокому уровню жизни», - уверен эксперт.

В свою очередь доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель издания Андрей Пинчук обратил внимание на то, что «Росатом» работает за рубежом по двум основным схемам: строительство АЭС за российские бюджетные средства с расчетом на будущие прибыли и подрядные работы без последующего участия в эксплуатации объекта.

«Росатом» возглавит строительство АЭС в Казахстане

При этом в апреле этого года Россия списала Бангладеш 12 миллиардов долларов - ровно столько же, сколько планируется вложить в казахстанскую АЭС. А анализ тендерной документации показывает, что Россия даже не будет самостоятельно строить станцию в Казахстане, будут привлекаться сторонние подрядчики, отмечается в статье.

«Все риски ложатся на Россию, все позитивные последствия строительства Россию не касаются, а весь заработок будет у неких субподрядчиков, которых нам не показали. И это явно не российские компании», - констатировал эксперт.

Напомним, что в 2022 году в Росатоме подвели итоги работы госкорпорации за 15 лет, отметив, что за эти годы были построены 11 новых атомных энергоблоков на территории Российской Федерации и восемь энергоблоков за рубежом.