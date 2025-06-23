FT: Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото

К Германии и Италии обращаются с просьбой вернуть золото, которое оценивается более чем в 245 миллиардов долларов, из Федеральной резервной системы США. Это связано с опасениями по поводу независимости американского центрального банка и напряженностью в геополитической сфере, пишет Financial Times.

В материале говорится, что обе страны сталкиваются с этими призывами «после неоднократных нападок президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему США и усиления геополитической турбулентности». Рыночная цена золота, которое хранится в США, достигает более 245 миллиардов долларов, отмечают авторы.

Они ссылаются на данные WGC (Всемирного золотого совета), которые свидетельствуют о том, что ФРГ и Италия находятся на втором и третьем местах в мире по запасам золота после США (3352 тонны и 2452 тонны соответственно).

И оба государства в значительной степени зависят от Федеральной резервной системы: в США хранится более трети золотого запаса каждой из этих стран. Подчеркивается, что Ассоциация налогоплательщиков Европы (TAE) обратилась к финансовым ведомствам и центральным банкам Германии и Италии с призывом пересмотреть свою политику в отношении хранения золота и снизить зависимость от Федеральной резервной системы США.