Промышленные компании в России в 2024 году наняли 47 тысяч трудовых мигрантов

Российская промышленность в 2024 году привлекла на работу больше мигрантов, чем изначально планировала. Вместо изначально запланированных 40 500 человек компании пригласили 47 000 человек, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты.

Как правило, трудовых мигрантов привлекают из Китая, Турции, Индии и Сербии.

Ежегодно правительство устанавливает норму квотирования с учетом ситуации на отечественном рынке труда и предложений регионов. По итогам 2023 года кабмин определил, что в 2024 году в Россию смогут въехать примерно 155 900 трудовых мигрантов суммарно. В зависимости от отрасли квоты могли быть исполнены либо неполностью, либо, наоборот — «с избытком».

Газета цитирует управляющего директора организации по подбору персонала «Интруд» Дмитрия Лапшинова, который утверждает, что при выборе рабочих важны не только его навыки, но и внутренние установки. Учитывая, что ряд приезжих — буддисты или индуисты, это способствует снижению уровня конфликтов на рабочих местах, поскольку люди этой веры сами по себе «ответственны и спокойны». Ситуация в российской экономике также влияет на спрос на иностранную рабочую силу, особенно учитывая, что за последние три года многие отечественные кадры перешли в оборонно-промышленную сферу, снизив таким образом уровень предложения в других.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что квота не равно автоматическое разрешение на въезд. Каждый иностранец самостоятельно занимается получением рабочей визы и разрешения на работу. Непосредственно перед трудоустройством работодатель, помимо прочего, обращается в российское МВД для получения разрешения на привлечение трудового мигранта. Если же регион впоследствии понимает, что ему требуется расширить квоту на иностранцев, он вправе обратиться с соответствующей заявкой.

При этом Центробанк ранее со ссылкой на данные опросов констатировал, что доля российских предприятий, испытывающих дефицит кадров, постепенно снижается во многих субъектах, однако рынок труда все еще «остается жестким».