В Индии раскрыли последствия для мира из-за перекрытия Ормузского пролива

Закрытие Ормузского пролива может вызвать значительные сбои в мировой торговле нефтью, сообщили индийские эксперты по вопросам безопасности.

Как пишет PTI, эксперты отметили, что любые блокировки или нарушения судоходства через этот пролив, соединяющий Персидский залив с Аравийским морем, приведут к серьезным последствиям для мировой и региональной энергетики, включая безопасность Индии, передает Hindustan Times.

После авиаударов США по трем основным иранским ядерным объектам Иран пригрозил рассмотреть вариант блокировки Ормузского пролива для давления на своих противников. Через пролив ежедневно проходит почти 30% мировой нефти и треть мировых поставок СПГ, поэтому его закрытие резко сократит предложение и вызовет скачок цен.

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Доктор Лакшман Кумар Бехера из Университета Джавахарлала Неру отметил, что перебои в этом критически важном морском коридоре негативно скажутся на импорте сырой нефти Индией из Ирака и частично из Саудовской Аравии. Бывший представитель ВМС Индии, капитан Д.К. Шарма, добавил, что угрозы Ирана уже приводят к росту страховых премий и удорожанию маршрутов для транспортировки нефти.

По его словам, «ожидается рост цен на нефть из-за напряженности в регионе – некоторые аналитики прогнозируют стоимость от 80-90 до 100 долларов за баррель в случае иранских ответных мер». Также возможно повышение волатильности валют региона и отток инвесторов на более стабильные рынки.

Международное энергетическое агентство приводит, что даже кратковременное нарушение движения через Ормузский пролив отразится на мировых нефтяных рынках. В агентстве отмечают, что «с учетом геополитических и экономических неопределенностей, безопасность поставок нефти остается приоритетом международной энергетической политики».

При этом, по словам Бехеры, если Иран действительно перекроет пролив, страна столкнется с тяжелыми экономическими последствиями, поскольку экспорт из Тегерана также будет сильно ограничен. Замглавы миссии иранского посольства Мохаммад Джавад Хоссейни заявил, что «закрытие Ормузского пролива – один из вариантов», но отметил, что «все зависит от развития ситуации и поведения других игроков».

В воскресенье турецкие СМИ со ссылкой на командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Алиреза Тангсири сообщили, что Иранские военные намерены перекрыть Ормузский пролив в ближайшие часы. Позже заявление о необходимости закрытия пролива прозвучало на заседании комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента.