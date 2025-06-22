Аналитик: ситуация на Ближнем Востоке нагнетает нервозность на мировых рынках

Генеральный директор GIS Mining Василий Гиря в беседе с RT отметил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке продолжит нагнетать нервозность на мировых финансовых и сырьевых рынках.

«Завтра утром в начале торгов на азиатских биржах нефть может подорожать на 5—7%. События могут разворачиваться очень быстро, и цены на нефть завтра утром при реализации умеренно пессимистического сценария закрепятся выше отметки $80 за баррель Brent», — сказал аналитик.

По его словам, на фоне геополитических потрясений инвесторы предпочитают перекладываться в «активы-убежища».

«Золото и производные, иена и франк, доллар США. При этом биткоин может проявить себя как защитный актив, и тогда для него откроется дорога к $115 тыс. Но пока рынок сохраняет устойчивость», — заключил Гиря.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал о последствиях возможного перекрытия Ираном Ормузского пролива.

Подробнее — в материале RT.