Он должен быть стабильным и меняться в диапазоне 10-15% в течение года. Валютные колебания за последние годы «дезориентировали» бизнес, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

«Уровень, где были в феврале 2022 года, перед началом СВО — 75 рублей за доллар. Если брать за точку отсчёта именно эту дату и считать так называемый реальный эффективный курс рубля, то он должен быть, конечно, выше 80. Потому что инфляцию, если мы сравниваем в России и в США за последние 3,5 года, то очевидно, что курс будет выше 80. Но это если брать за точку отсчёта 2022 год. Если мы возьмём более ранние периоды, то мы слишком его девальвировали в своё время. Для экономики лучше всего, чтобы курс был стабильный или менялся на 3-5%, как это происходит в развитых странах мира. То есть больше 10-15% в год курс не ходит. А мы видели за последние 3,5 года и по 50, и по 120, поэтому бизнес полностью дезориентирован. А инструмент хеджирования против валютных колебаний, у нас очень слабо развит. Поэтому вот и приходится идти вслед за Центральным банком и его желанием, например, снизить инфляцию. Такая у нас обстановка, что чем стабильнее, тем лучше будет».

Ранее глава «Сбера» Герман Греф на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума назвал равновесный курс рубля. По мнению Грефа, он должен быть «100 плюс».