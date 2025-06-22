Курсу доллара предрекли изменения на фоне удара США по ядерным объектам Ирана
На фоне резкого обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке курс доллара относительно других мировых валют может укрепиться, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
Об изменении курса американской валюты на фоне удара США по ядерным объектам Ирана экономист рассказал в беседе с «Лентой.ру».
«Курс доллара относительно мировых валют может несколько укрепиться. Потому что, как правило, в условиях геополитической неопределенности инвесторы стараются вкладывать активы в более надежные финансовые инструменты, а это инструменты на развитых финансовых рынках», — объяснил Абрамов.
При этом экономист отметил, что ситуация на Ближнем Востоке особо не повлияет на курс рубля к доллару.
«Может быть, даже [будет эффект] в сторону укрепления рубля из-за повышения цен на нефть. Но в целом валютный курс рубля формируется под воздействием скорее внутренних факторов в России, чем внешних», — заключил он.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана. После атаки он призвал к миру.