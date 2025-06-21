Bloomberg: Евросоюз считает невыполнимыми требования США по торговым переговорам

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Евросоюз считает выдвигаемые Соединёнными Штатами требования по торговым переговорам по пошлинам несбалансированными. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

СМИ: ЕС считает невыполнимыми требования США по торговым переговорам
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«Меры, относящиеся к квотам на экспорт рыбы, которые могут быть несовместимы с правилами ВТО, невзаимные шаги по пошлинам и серия требований по экономической безопасности, которые... называют надуманными», — отметили в статье.

По данным агентства, многие из американских пошлин сохранятся даже в случае достижения договорённостей на переговорах.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что США ждёт рецессия во втором полугодии из-за введённых президентом США Дональдом Трампом пошлин.