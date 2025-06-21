Игорь Сечин представил ключевой доклад на ПМЭФ

Газета.Ru

Наша цивилизация находится на переломном этапе, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» на ПМЭФ.

Сечин: цивилизация находится на переломном этапе
© ТАСС
«Мировая энергетика стоит перед масштабной трансформацией, происходит изменение модели потребления энергии. На этом фоне перед каждой страной остро встает вопрос необходимости обеспечения энергобезопасности», — заявил Сечин.

По его словам, инвестиции, направленные на развитие альтернативных источников энергии, не принесли ощутимого результата.

Говоря о мировой энергетике, Сечин отметил, что эта область находится на этапе формирования нового облика. В своем докладе Сечин рассказал назвал основные факторы, влияющие на изменение этого облика, среди которых необходимость обеспечения энергобезопасности и коммерческой эффективности источников энергии, дефицит бюджета и другие.

Он добавил, что на производство энергии и рост потребления влияет цифровая революция с применением ИИ. По его словам, электроэнергетике предстоит преодолеть риск дефицита в силу скачка роста потребления в Китае, Индии и развивающихся странах.

Сечин предположил, что в 2025 году инвестиции в этот сектор на 50% превысят вложения в ископаемое топливо.

«За последние 15 лет потребление электроэнергии росло опережающими темпами, а в следующие 25 лет, по расчетам МЭА, выработка электроэнергии должна удвоиться», — отметил Сечин.

Также глава «Роснефти» отметил, что КНР является уникальным примером грамотного подхода к развитию энергосистемы.

«По моим оценкам, Китай, уже обеспечивший свою энергобезопасность, уверенно движется к полной энергонезависимости, формируя устойчивый энергобаланс, опирающийся на собственные ресурсы», — сказал он.

Говоря о синтетической нефти, Сечин подчеркнул, что «Роснефть» завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса и планирует внедрение производства синтетического топлива (GTL) в проекте на Таймыре.

Одной из основных движущих сил новой технологической революции Сечин назвал энергетический сектор. Он отметил, что цифровая революция с применением искусственного интеллекта и работой с большими данными должна стать основой роста производительности труда.

Что касается «зеленого» перехода, Сечин заявил, что сторонники концепции «чистого нуля» ведут человечество к энергетическому регрессу. Он напомнил, что всякий раз, когда человечество переходило на новый вид топлива, повышалась эффективность энергосистемы и расширялись ее возможности.

Сечин упомянул, что затруднительное положение развитых стран из-за госдолга США находит отражение в оценке их кредитоспособности.