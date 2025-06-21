Севастополь привлек более 200 млрд рублей инвестиций на ПМЭФ-2025

Власти Севастополя заключили на Петербургском международном экономическом форуме пакет соглашений о развитии морского порта, комплексном освоении территорий и жилищном строительстве с общим объемом инвестиций для проектов свыше 200 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"На мой взгляд, это был один из самых успешных для Севастополя форумов. Мы подписали целый ряд соглашений с регионами, соглашения по развитию нашего морского порта, о комплексном развитии территорий, о строительстве жилья. Ожидаемый объем инвестиций в совокупности превысит 200 миллиардов [рублей]", - написал Развожаев.

Глава Севастополя отметил также успешное представление города на форуме: тематический стенд с копией памятника "Солдат и Матрос" стал одной из самых фотографируемых площадок ПМЭФ. Многие участники выразили желание посетить город-герой.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что делегация региона в рамках ПМЭФ-2025 подписала два соглашения и шесть меморандумов, общий объем инвестиций по которым оценивается в более чем 67,94 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня, он объединил экспертов для обсуждения ключевых вопросов экономического развития.

Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.