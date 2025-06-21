Концерт «В ритме лета» стал кульминацией фестиваля «Петербургские сезоны» на ПМЭФ

Концерт «В ритме лета» стал кульминацией фестиваля культуры ПМЭФ-2025 «Петербургские сезоны».

Музыкальное шоу прошло на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Мероприятие собрало более 60 тыс. зрителей.

«Это не просто музыкальное событие — это символ открытости, культурного диалога и вдохновения. Концерт стал кульминацией фестиваля «Петербургские сезоны» и подчеркнул уникальную атмосферу ПМЭФ», — подчеркнула замдиректора Фонда Росконгресс по творческим и культурным инициативам Екатерина Иванова.

На фестивале выступали звёзды российской и зарубежной эстрады, особым гостем концерта стал исполнитель хита Felicità — итальянский певец Аль Бано.

«Мне не хватало России. Я счастлив снова быть со своими русскими друзьями. Когда я вижу Эрмитаж, мне кажется, что его создал сам Бог», — сказал он перед выступлением.

Ранее звуковое шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге посвятили Дню России.