Краснодарский край заключил на ПМЭФ соглашения на 470 млрд рублей

Краснодарский край подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) пакет инвестиционных соглашений на общую сумму 470 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"На Петербургском международном экономическом форуме Краснодарский край заключил десятки соглашений на 470 миллиардов рублей. Это проекты в санаторно-курортной отрасли, агропромышленном комплексе, промышленности", - написал Кондратьев.

Губернатор отметил, что реализация этих проектов позволит создать новые рабочие места и сократить уровень безработицы, а также увеличит налоговые поступления в бюджет.

Ранее Кондратьев сообщал, что в Новороссийском порту появится единственный в России специализированный морской глубоководный терминал для перевалки металлопродукции. Объем инвестиций составит свыше 120 миллиардов рублей, соответствующее соглашение было подписано на площадке ПМЭФ-2025. Помимо этого, на ПМЭФ было заключено соглашение, по которому Wildberries откроет на базе индустриального парка в Краснодаре единственный в России креативно-производственный кластер для предприятий легкой промышленности.

ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Форум традиционно является площадкой для заключения крупных инвестиционных сделок и обсуждения перспектив экономического развития регионов России. Главная тема 2025 года - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.