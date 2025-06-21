Вячеслав Володин рассказал об итогах ПМЭФ-2025

В своем канале в Telegram Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что вчерашнее пленарное заседание ПМЭФ-2025 шло четыре часа: «Разговор прошел на одном дыхании. Именно разговор. Он был с огромным залом, куда съехались гости из 140 стран. Это был разговор ведущего и участников форума — Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, Президента Индонезии, Представителя Короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи, Заместителя Премьера Государственного совета Китая и Вице-президента ЮАР».

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«Ведущий оказался настолько въедливым, что постоянно возвращался к темам, которые его интересовали. Особый интерес вызывала, безусловно, экономика. Под этой эгидой проходит сам форум. Но и, конечно, политическая ситуация в мире, вопросы безопасности. Темы: Россия — Украина Израиль — Иран. Остановлюсь на наиболее интересном и, на мой взгляд, важном из того, что прозвучало. О развитии мира и экономики», — отметил он.

«Мир развивается. Россия дружит и сотрудничает с теми, кто хочет идти вперед и готов к этому. Большинство стран выступают за многополярный и справедливый мир. Это их выбор. Россия и Китай не формируют новый миропорядок, наши страны его оформляют, расчищают дорогу для этого процесса с тем, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства государств», — написал Вячеслав Володин.

По словам Председателя ГД, страны БРИКС наращивают экономический потенциал. «Сегодня это 40 % глобальной экономики, и эта доля будет только расти. В то время как доля G7 уменьшается из года в год. Российская экономика за последнее время добилась роста и прогресса, отвечая на вызовы. Рост ВВП нашей страны в 2023 году — 4,1 %, в 2024 году — 4,3 %. Россия сегодня по объему ВВП занимает четвертое место в мире и первое в Европе», — заявил он.

«Экономика западных стран утрачивает позиции. Рост экономики в 2024 году в Еврозоне составил 0,9 %, США — 2,8 %. Притом что общемировой рост составил 3,3 %, — подчеркнул Вячеслав Володин. — Мы научились концентрироваться. Там, где наносят удар, — мобилизация и результат выше. Позиция Президента Путина о рецессии: ее нет. Надо сделать все, чтобы не допустить рецессии и стагнации. Это задача, которую будем решать вместе с коллегами из Правительства. Когда речь идет о вызовах, Правительство должно предлагать решения. А тот, кто описывает погоду, а не задает ее, — перепутал место работы».

Кроме того, Председатель ГД отметил, что инфляция снижается: «В прогнозе по итогам года должна быть 7 %. Это посыл ЦБ в отношении ставки, которая остается высокой. В обоснование этого решения ЦБ всегда говорил о растущей инфляции. Сейчас она стала снижаться. Значит, с учетом других факторов, надо снижать ключевую ставку. Ожидание этого очевидно».

«Со своей стороны будем возвращаться к теме. Необходимо создавать условия для развития экономики. О безопасности и конфликтах», — добавил он.

«Россия со своей стороны политико-дипломатическими методами делает все для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Наша страна не стремится к посредничеству, а предлагает варианты решения», — также написал Вячеслав Володин.

Говоря о ситуации на Украине, он отметил: «При принятии декларации о независимости Украина заявила о своем нейтральном и внеблоковом статусе. Киев развязал войну в отношении мирных граждан русскоязычного населения Новороссии, которых наша страна была вынуждена защищать. Учитывая милитаризацию и кровавый переворот на Украине, а также отход от нейтрального статуса, надо было обеспечить безопасность граждан Донецкой и Луганской Республик и России в целом. Мирные переговоры, проходящие в Турции, сорвал премьер-министр Англии Джонсон по поручению бывшего президента США Байдена. Именно они несут ответственность за продолжение конфликта, который мог быть остановлен ранее».

«Русские и украинцы — один народ. В этом смысле вся Украина наша. Ситуация по всей линии фронта развивается успешно. Наша армия освобождает все новые населенные пункты от неонацистов. Там, где ступает нога русского солдата, то — наше. Части российской армии находятся недалеко от города Сумы. Задачи забрать Сумы нет, но это не исключено», — подчеркнул Вячеслав Володин.

«Международный экономический форум становится все более интересным. Демонстрируя развитие России и огромный интерес к ней со стороны других государств», — заключил он.