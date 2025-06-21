Глава «Роснефти» прокомментировал планы ЕС по снижению потолка цен на нефть

Реальной целью попыток Евросоюза снизить ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов за баррель является желание повысить эффективность своих закупок, а не снизить доходы бюджета России, как об этом заявляется публично, поделился мнением на Энергетической панели в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Цифры подтверждают это: по данным западных экспертов, с начала 2023 года Европа закупила российской нефти на более чем 20 миллиардов евро, став таким образом четвертым по объему покупателем», — заявил Сечин.

При этом руководитель компании не сомневается, что США не согласятся на понижение потолка цены, потому что это негативно повлияет на рентабельность нефтяного американского экспорта.

По словам Сечина, импорт российских темных нефтепродуктов после начала санкционных ограничений позволяет Саудовской Аравии эффективно удовлетворять потребности своей энергетической отрасли в сырье без ущерба для экспорта нефти. Объем мазута и вакуумного газойля, поставленный в эту страну из России за последние 12 месяцев, более чем в 6 раз превышает объем поставок четырехлетней давности.

Глава «Роснефти» также сообщил, что Индия, второй по величине покупатель российской нефти, за последние три года практически удвоила экспорт нефтепродуктов в Европу.