Сечин назвал дальновидным решение ОПЕК+ о росте добычи нефти

Решение стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти выглядит сегодня оправданным и дальновидным, учитывая конфликт на Ближнем Востоке. Об этом рассказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая в ходе ПМЭФ.

"Заявленное увеличение производства с мая этого года в три раза превышает первоначальный план альянса. Помимо этого, весь прирост добычи ОПЕК+ может быть сдвинут на год раньше плана. Решение, принятое лидерами ОПЕК, о форсированном увеличении добычи выглядит сегодня весьма дальновидным и, с точки зрения рынка, оправданным, учитывая интересы потребителей в свете неопределенности в отношении масштабов ирано-израильского конфликта", - сказал он.

Сечин добавил, что новый глава Минфина США Скотт Бессент неоднократно заявлял, что для успеха второго президентского срока Дональда Трампа необходим рост добычи нефти в США в размере трех миллионов баррелей в сутки. Это часть так называемого Плана 3-3-3, который также подразумевает сокращение бюджетного дефицита США до 3% ВВП и достижение трехпроцентного роста ВВП.

"Что касается баррелей: какая разница для американского рынка откуда придут баррели? Вполне возможно, это могут быть баррели, произведенные в странах-участницах ОПЕК+. Альянс последовательно, с конца прошлого года заявлял о необходимости наращивания добычи в связи с изменениями потребления", - добавил Сечин.

С начала 2024 года Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Казахстан, Оман и Алжир добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года они начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели. При этом в мае, июне и июле страны ОПЕК+ решили отклониться от изначально утвержденного плана и ускорить рост добычи до 411 тыс. б/с (без учета компенсаций) на каждый месяц.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.