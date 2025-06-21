Облик энергетики будущего представили на ПМЭФ

Текущее состояние мировой энергетики находится на этапе формирования нового облика, заявил Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в ходе своего выступления на Экономической панели в рамках Петербургского международного экономического форума. Он процитировал одного из самых авторитетных ученых современности, сторонника реалистичного подхода к переходу на новые источники энергии Вацлава Смила: «Энергия – это универсальная валюта. Без её трансформации в какой-либо форме невозможны никакие свершения».

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В ходе своего выступления с ключевым докладом «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума Игорь Сечин сказал: «Текущее состояние мировой энергетики находится на этапе формирования нового облика, обусловленного многократным ростом потребления электроэнергии, генерация которой будет обеспечена как ископаемым топливом, так и возобновляемыми источниками».

В своем докладе он отметил основные факторы, влияющие на изменение этого облика: необходимость обеспечения энергобезопасности и коммерческой эффективности источников энергии, дефицит бюджета и лавинообразный рост уровня госдолга, а также демография развивающихся стран. Например, в ближайшие 25 лет население стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона увеличится на 1,4 млрд человек.

Еще одним важным фактором, который влияет как на производство энергии, так и на рост ее потребления, является цифровая революция с применением искусственного интеллекта и работой с большими данными.

«Особую роль приобретает электроэнергетика, которой предстоит преодолеть риск дефицита в силу скачка роста потребления в Китае, Индии, развивающихся странах и гигантской потребности в электроэнергии для обеспечения центров обработки данных и тяжелой промышленности, – заявил Сечин. – Процесс запущен. Уже сегодня уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в два раза превышает её производство в США, а 20 лет назад было наоборот».

Современные общества с высоким уровнем потребления энергии предпочитают использовать ресурсы с наивысшей полезной энергоотдачей, в первую очередь ископаемое топливо, по мнению Игоря Сечина. Энергия и прогресс неотделимы друг от друга - на всём протяжении истории, чем выше человек поднимался по лестнице прогресса, тем больше энергии ему требовалось.