Владимирская область заключила на ПМЭФ соглашений на 28,7 млрд рублей
Правительство Владимирской области заключило в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашения на 28,7 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
"Наш результат: 14 соглашений о сотрудничестве, из них 6 инвестсоглашений на общую сумму 28,7 млрд рублей, около 800 новых рабочих мест", - сообщил Авдеев.
Одним из важнейших губернатор назвал заключенное соглашение с Росимуществом.
"У нас есть важные вопросы по земле, которая не используется, по имуществу, которое должно быть включено в экономический оборот, поэтому все соглашения, которые мы заключили, так или иначе будут влиять на дальнейшую нашу жизнь и содействовать развитию экономики", - отметил Авдеев.
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.