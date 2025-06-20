Афганистан обратился к России за помощью

Кабул ведёт переговоры с Москвой об импорте ряда продуктов питания, сообщил Reuters министр сельского хозяйства страны Атаулла Омари на ПМЭФ.

Тегеран решил сократить поставки из Ирана на фоне обострения ситуации в ближневосточном регионе, поэтому Омари обратился за помощью к России. Также это может быть связано с улучшением отношений двух стран, пишет Reuters.

«Мы попросили Москву отправить нам пшеницу вместо муки. Кроме того, импорт других продуктов, которые ежегодно поступают в нашу страну из России», — заявил Омари.

Объёмы, которые Афганистан намерен импортировать, он называть не стал.

С 2022 года Афганистан импортировал из нашей страны газ, нефть и пшеницу. За этот период Кабул стал крупнейшим покупателем российской муки. Также улучшению отношений между странами поспособствовала приостановка запрета на деятельность «Талибана» в России. В перечне запрещённых организация находилась с 2003 года.