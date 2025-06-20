Собянин: Каждый месяц в Москве регистрируется 10 тыс. новых предприятий
Каждый месяц в Москве регистрируется 10 тыс. новых предприятий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Объем инвестиций в экономику Москвы активно и интенсивно увеличивается. В прошлом году он превысил 8 трлн. Каждый месяц в Москве регистрируется 10 тыс. новых предприятий и организаций. По всем фронтам мы видим положительную динамику. Это говорит о том, что бизнес, предприятия, организации верят в развитие нашей страны, в развитие города, вкладывают активно ресурсы в его развитие. Это самое главное», – сказал Сергей Собянин.
Также он отметил, благодаря работе команды Москва заняла первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
«Работа большой команды, которую мы системно проводим ежегодно, и, как президент сказал, дремать здесь не приходится, потому что коллеги, которые заняли вторые места, на самом деле по баллам были выше нас, по нашим прошлогодним баллам. Поэтому если бы мы не двигались вперед, то, конечно, мы бы уже не были первыми», – добавил мэр.