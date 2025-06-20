Путин заявил о потерях ЕС в €200 млрд из-за антироссийских санкций

Санкции, введенные странами Европейского союза (ЕС) против России, привели к тому, что европейские государства только из-за отказа от российского газа потеряли порядка 200 млрд евро. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже, кстати, Евростат тоже дает: ущерб еврозоны от отказа на [российский] газ составил где-то около 200 млрд евро", - отметил глава государства.

Президент указал, что это, в числе прочих причин, спровоцировало общий подъем цен для потребителей в странах Европы.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.