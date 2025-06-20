Миру нужна принципиально новая модель развития, основанная не на обслуживании интересов «золотого миллиарда». Об этом на пленарной сессии ПМЭФ заявил Владимир Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что мир сейчас находится в процессе трансформации, но по-прежнему остается основан на обслуживании интересов «золотого миллиарда».

«Необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый "золотой миллиард" выкачивает ресурсы из остальных государств и интересах узкого круг так называемых элит», — сказал Путин.

По его словам, новая модель развития должна фокусироваться на потребностях граждан, быть свободной от политических манипуляций и учитывать национальные интересы государств.

«Задача не в том, чтобы модернизировать старые механизмы эпохи глобализации. Они себя во много изжили или даже дискредитировали», — добавил президент РФ.

Путин подчеркнул, что глобальные вызовы невозможно решить в одиночку, они требуют глобального ответа. По его мнению, в решении таких вопросов помогут только совместные действия в рамках таких организаций, как БРИКС.