Африка начала расчеты в собственных валютах

Африканские страны начали активно развивать собственные системы расчетов в национальных валютах — это должно удешевить торговлю внутри континента, пишет Reuters. И хотя инициаторы подчеркивают, что речь не идет о дедолларизации, а только об экономии, в США подобные шаги вызывают беспокойство.

Альтернатива из Африки

Общеафриканская платежно-расчетная система (PAPSS) позволяет компаниям из разных африканских стран напрямую проводить сделки в местных валютах, минуя доллар. Система заработала в январе 2022 года с участием 10 коммерческих банков, а сейчас охватывает 150 банков в 15 странах, включая Замбию, Малави, Кению и Тунис, сообщает Reuters. Среди валют, используемых в расчетах, — нигерийская найра, ганский седи и южноафриканский рэнд.

«Наша цель — не дедолларизация, вопреки распространенному мнению», — заявил агентству глава PAPSS Майк Огбалу.

По его словам, африканским экономикам просто не хватает доступа к мировым резервным валютам для расчетов (доллару, евро, фунту и другим), и это вынуждает искать альтернативы. Сейчас даже платежи между соседними африканскими странами проходят через зарубежные корреспондентские банки, из-за чего торговые расчеты становятся дорогими и неудобными.

Согласно оценкам PAPSS, при использовании системы банков-корреспондентов торговая сделка между двумя странами в Африке — например, на сумму $200 млн — может сопровождаться издержками в размере от 10% до 30% от суммы сделки. Переход на собственные платежные системы может сократить стоимость такой транзакции до 1%. По оценке Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), торговля в Африке в среднем на 50% дороже, чем в других регионах мира. Кроме того, по данным MCB Group, ведущей банковской группы в Африке, 84% торговли приходится не на внутриафриканский, а на внешний рынок.

Огбалу считает, что отказ от доллара в пользу местных валют мог бы сэкономить континенту до $5 млрд ежегодно.

Позиция Трампа

Африканские инициативы по созданию собственных платежных систем развиваются на фоне глобальных попыток уйти от зависимости от западной финансовой инфраструктуры, отмечает Reuters. Свои альтернативные платежные системы развивает Китай, кроме того, в подобных решениях заинтересованы страны под санкциями, такие как Россия. Это вызывает большое беспокойство у президента США Дональда Трампа, который считает, что подобные проекты подрывают статус доллара как глобальной резервной валюты. Он открыто выступает против любых дедолларизационных инициатив и, например, угрожал странам БРИКС 100-процентными пошлинами и потерей доступа к рынку США в случае отказа от американской валюты.

Тема развивающихся платежных систем обсуждается и на площадке G20, где Южная Африка в этом году председательствует, напоминает Reuters. В феврале на встрече министров финансов и глав центробанков в Кейптауне глава южноафриканского ЦБ Лесетя Кганьяго заявил, что «одни из самых дорогих трансграничных платежных коридоров находятся именно в Африке». По его словам, для экономической интеграции континента критически важно торговать и рассчитываться в собственных валютах. По данным агентства, следующая встреча финансовых представителей G20 запланирована на середину июля, и Южная Африка надеется, что обсуждения, касающиеся транзакций, перейдут в практическую плоскость.